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Эттинджер о том, что его заменили на 8-й минуте 5-го матча серии с «Эдмонтоном»: «Не ожидал этого. Когда тебя меняют, хочется уйти со льда, залезть под кровать и ни с кем не разговаривать

Вратарь «Далласа» вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:6, 1−4).

26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте. В игру вступил Кейси ДеСмит, отразивший 17 из 20 бросков. Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

"Конечно, я не ожидал этого. Это было удивительно. Если бы я сделал 1 или 2 сэйва, то остался бы в игре.

Я смотрю на эту ситуацию только с точки зрения того, как я могу стать лучше. Что мне нужно сделать, чтобы помочь команде, особенно в начале игры. Это моя работа как вратаря. Я должен был сделать больше, чем сделал.

Я не знаю, почему меня так долго показывали в трансляции после замены. Я был на экране гораздо больше времени, чем нужно, как мне кажется. Это довольно неприятно.

Когда тебя меняют — неважно, регулярка это или плей-офф — хочется уйти со льда, залезть под кровать и ни с кем не разговаривать", — сказал Эттинджер.