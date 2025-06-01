Кожевников о церемонии закрытия сезона КХЛ: «Нуль упоминаний о Шипачеве! Мы не просто не уважаем свою историю — мы в нее плюем! И обречены оставаться придатком НХЛ»

— Можно отшутиться, но давайте серьезно. Весь сезон сравнивал рекорды Александра Овечкина в НХЛ и Вадима Шипачева в КХЛ. Понятно, что снайперское достижение капитана «Вашингтона» — историческое, но и рекорды Шипачева — это большое событие по меркам КХЛ. Хотя со стороны лиги, к сожалению, была вяловатая реакция и, как мне показалось, минское «Динамо» отметило рекорд своего лидера достойнее, чем мы в Москве.