Грицюк о самом сложном моменте в СКА: «Когда получил травму и не смог войти в состав. Помогло, что сыграл за сборную ВХЛ. Пришла уверенность, Роман Борисович стал больше доверять»

— Когда в прошлом сезоне (2023/24 — Спортс) я получил травму уже летом во время подготовки. Потом не смог сразу войти в состав. До декабря мотался туда‑сюда. Видел, на какое место в составе могу претендовать — но не понимал, как его забрать.