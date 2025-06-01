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Грицюк о самом сложном моменте в СКА: «Когда получил травму и не смог войти в состав. Помогло, что сыграл за сборную ВХЛ. Пришла уверенность, Роман Борисович стал больше доверять»

— Какой момент за карьеру в СКА был самым тяжелым?

Источник: Спортс"

— Когда в прошлом сезоне (2023/24 — Спортс) я получил травму уже летом во время подготовки. Потом не смог сразу войти в состав. До декабря мотался туда‑сюда. Видел, на какое место в составе могу претендовать — но не понимал, как его забрать.

Помогло, что в декабре я сыграл за сборную ВХЛ (на Кубке Первого канала — Спортс). Пришла уверенность, и Роман Борисович [Ротенберг] увидел, что я показываю нормальный уровень.

Стал больше доверять, и я не подвел. Сезон заканчивал во втором звене, с большинством, — сказал форвард «Нью-Джерси», отыгравший два сезона за СКА.