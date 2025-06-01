Губерниев о КХЛ: «На Матче звезд организация была хорошая, но шоу — полное говно. Все, что связано с интертейнментом, слабенько и зачастую непрофессионально»

— Хоккей в России больше, чем хоккей. КХЛ — молодцы, но меня лично не все устраивает, что происходит внутри лиги с точки зрения интертейнмента (публичных развлекательных мероприятий и их сферы производства — Спортс). Там есть, мне кажется, отдельные пассажиры, которые не понимают, что делают.