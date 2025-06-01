Губерниев о КХЛ: «Нам надо делать сильную лигу, чтобы она соперничала с НХЛ. Не на словах, а на деле. Но лучший хоккей в мире все равно там, мы же гордимся успехами Овечкина»

Нам надо делать сильную лигу, чтобы она соперничала с НХЛ. Не на словах, а на деле. У нас во многом получается, но все равно лучший хоккей в мире там. Мы же гордимся успехами Овечкина. Если бы эти успехи были в КХЛ, то они были бы так же важны для спортивного мира? Нет.