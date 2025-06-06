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Игрок НХЛ о недопуске России на ОИ-2026: «Мы хотим играть против лучших, но нас не спрашивают о том, чего мы хотим. Эти решения не имеют никакого отношения к хоккею»

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе — нейтральные спортсмены не могут считаться командой».

Источник: Спортс"

"Если вы спросите спортсменов, мы хотим играть против лучших. Я думаю, это можно сказать про любой вид спорта.

Но они не спрашивают нас о том, чего мы хотим. Я думаю, эти решения не имеют никакого отношения к хоккею или другим видам спорта. Это не касается игроков, спортсменов. Это выше нас", — сказал The Athletic игрок НХЛ, не являющийся россиянином.

Русские хоккеисты не удивлены решением МОК по ОИ-2026, но сохраняют надежду. Один из них заявил о «скрытой поддержке» от игроков НХЛ, отмечавших Россию как исторического соперника.

«Мы русские. Если играть, то под российским флагом и названием Россия. Как другие страны». Хоккеист анонимно высказался об ОИ-2026.