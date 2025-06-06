Игрок НХЛ о недопуске России на ОИ-2026: «Мы хотим играть против лучших, но нас не спрашивают о том, чего мы хотим. Эти решения не имеют никакого отношения к хоккею»

Но они не спрашивают нас о том, чего мы хотим. Я думаю, эти решения не имеют никакого отношения к хоккею или другим видам спорта. Это не касается игроков, спортсменов. Это выше нас", — сказал The Athletic игрок НХЛ, не являющийся россиянином.