Василий Каменев: «Непонятно, почему СКА пригласил Ларионова, в “Торпедо” им были не очень довольны. Нужно, чтобы заполнялись трибуны, Ротенберг задал высокую планку»

— Ну это, конечно. Мне, в связи с этим, немного непонятно, почему СКА пригласил на пост главного тренера именно Ларионова. Он был в «Торпедо», там были не очень довольны результатами его работы. Попрощались и с Харламовым, который был руководителем клуба, и с тренерским штабом.