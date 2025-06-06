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Василий Каменев: «Непонятно, почему СКА пригласил Ларионова, в “Торпедо” им были не очень довольны. Нужно, чтобы заполнялись трибуны, Ротенберг задал высокую планку»

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга ранее отправил в отставку Романа Ротенберга.

Источник: Спортс"

— Ларионову дали большой аванс, пригласив в СКА, но его надо оправдать. Непростая ситуация сейчас в клубе, произошла смена руководства, непонятно, что с игроками — кто-то, может, специально шел к Роману Ротенбергу. Кто-то уехал по итогам сезона в НХЛ, кто-то ушел. Надо заново собрать команду и работать, засучив рукава.

Плюс нужно показывать игру, чтобы заполнялись трибуны на «СКА-Арене». Роман Ротенберг задал в этом плане высокую планку — 22 тысячи на каждом матче. Надо ее держать. Команда играет в хоккей не для себя, а для зрителей.

— И результаты СКА нужно поменять? В двух последних плей-офф команда не смогла пройти дальше второго раунда.

— Ну это, конечно. Мне, в связи с этим, немного непонятно, почему СКА пригласил на пост главного тренера именно Ларионова. Он был в «Торпедо», там были не очень довольны результатами его работы. Попрощались и с Харламовым, который был руководителем клуба, и с тренерским штабом.

Может, надо было другого тренера в СКА позвать?

— Руководство СКА выбрало Ларионова.

— Наверное, с ним все обсудили, обо всем договорились, наметили путь развития. Потому что СКА — один из лидеров нашего хоккея, он должен соответствовать этому званию.

— Вас удивило, что Романа Ротенберга «выдернули с корнем» из СКА, убрали со всех должностей?

— Есть такое, да. Он прекрасный PR-менеджер, двигал СКА вперед по коммерческой части, развивал наш хоккей. Интерес к игре в Петербурге за эти годы сильно вырос. Не знаю, как справится с работой новый менеджмент клуба. Вопросов пока больше, чем ответов, — сказал бывший форвард СКА Василий Каменев.

Эпоха Ротенберга в СКА — только главные цифры.