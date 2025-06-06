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Куинн, Сакко и Хеннес вошли в тренерский штаб Салливана в «Рейнджерс»

Клуб из Нью-Йорка назвал имена помощников главного тренера Майка Салливана, назначенного на должность в мае.

Источник: Спортс"

На должности ассистентов назначены Дэвид Куинн, Джо Сакко и Тай Хеннес.

58-летний Куинн ранее возглавлял «Рейнджерс» (с 2018 по 2021 год). Потом он работал главным тренером «Сан-Хосе» (2022 — 2024), а в сезоне-2024/25 входил в тренерский штаб «Питтсбурга», где работал вместе с Салливаном.

56-летний Сакко отработал последние 11 сезонов в штабе «Бостона». В сезоне-2024/25 он был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Джима Монтгомери. Ранее он также был главным тренером «Колорадо» (2009 — 2013).

45-летний Хеннес отработал последние 7 сезонов в штабе «Питтсбурга» под руководством Салливана, в том числе в трех сезонах был ассистентом главного тренера.