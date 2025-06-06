Куинн, Сакко и Хеннес вошли в тренерский штаб Салливана в «Рейнджерс»

58-летний Куинн ранее возглавлял «Рейнджерс» (с 2018 по 2021 год). Потом он работал главным тренером «Сан-Хосе» (2022 — 2024), а в сезоне-2024/25 входил в тренерский штаб «Питтсбурга», где работал вместе с Салливаном.