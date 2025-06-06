Карандин о Ларионове: «Если и в СКА нам начнут рекламировать “детройты”, то мы просто потеряем хоккей — и Петербурга, и России. Дерево без корней обречено»

— Как большой шанс для этого специалиста. Шанс проявить себя на новом уровне, сделать имя.
Я — большой поклонник великого хоккеиста Ларионова, он делал свои первые профессиональные шаги на моих глазах. О Ларионове-тренере пока цельного мнения нет — не только у меня, но, наверное, у всех..
— Почему?
— В первый сезон его молодежная сборная мне понравилась, во втором вдруг произошел завал.
Та же картина в «Торпедо». Мне очень понравился дебютный сезон Ларионова в Нижнем Новгороде, команда весело играла. Но потом произошла перемена в тренерском штабе — и опять все схлопнулось.
СКА — большой клуб, там очень сложная и ответственная работа. Он быстро все покажет. Желаю Игорю удачи.
Я видел становление Ларионова как одного из лучших центрфорвардов мирового хоккея. Это был очень интересный процесс. Именно поэтому у меня в последние годы вызывали недоумение все эти пресс-конференции Игоря в Нижнем Новгороде.
— Поясните, Юрий Павлович.
— Видимо, в Нижнем собралась очень незрелая публика, если она несколько лет слушала истории о величии различных Боумэнов, Шэнахэнов и Айзерманов, рядом с которыми Игорь якобы состоялся.
Так вот я вам ответственно скажу, что Ларионов со всеми этими «детройтами» уже доигрывал свою блестящую карьеру. А состоялась она исключительно благодаря его тренеру в «Химике» Николаю Эпштейну, а также наставнику ЦСКА и сборной СССР Виктору Тихонову. Плюс великие партнеры по пятерке — Касатонов, Фетисов, Макаров, Крутов. Именно они все вместе из маленького Игорька Ларионова придумали и создали одного из самых больших центров нашего хоккея.
Если и в СКА нам начнут рекламировать «детройты», то мы просто потеряем хоккей — и Санкт-Петербурга, и России. Дерево без корней обречено, — сказал бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея.
Плющев о Ларионове в СКА: «Для него это работа на новом уровне. Байки про Боумэна уже не прокатят — нужны мощные истории про легенд Ленинграда или СССР».