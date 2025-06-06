Карандин о Ларионове: «Если и в СКА нам начнут рекламировать “детройты”, то мы просто потеряем хоккей — и Петербурга, и России. Дерево без корней обречено»

Так вот я вам ответственно скажу, что Ларионов со всеми этими «детройтами» уже доигрывал свою блестящую карьеру. А состоялась она исключительно благодаря его тренеру в «Химике» Николаю Эпштейну, а также наставнику ЦСКА и сборной СССР Виктору Тихонову. Плюс великие партнеры по пятерке — Касатонов, Фетисов, Макаров, Крутов. Именно они все вместе из маленького Игорька Ларионова придумали и создали одного из самых больших центров нашего хоккея.