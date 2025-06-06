Владимир Воробьев вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он будет работать над большинством вместе с Трубачевым

"Межсезонье — время улучшать не только состав команды, но и тренерский штаб. Одним из компонентов, который постоянно меняется и над которым нам предстоит активная работа, является большинство.
Именно поэтому мы пригласили в наш штаб Владимира Анатольевича Воробьева — человека с большим игровым и тренерским опытом.
Владимиру Анатольевичу, вместе с Юрием Викторовичем Трубачевым, предстоит вывести большинство «Металлурга» на новый уровень", — сообщил спортивный директор магнитогорцев Евгений Бирюков.