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Владимир Воробьев вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он будет работать над большинством вместе с Трубачевым

В течение последних трех сезонов 52-летний специалист входил в штаб «Автомобилиста».

Источник: Спортс"

"Межсезонье — время улучшать не только состав команды, но и тренерский штаб. Одним из компонентов, который постоянно меняется и над которым нам предстоит активная работа, является большинство.

Именно поэтому мы пригласили в наш штаб Владимира Анатольевича Воробьева — человека с большим игровым и тренерским опытом.

Владимиру Анатольевичу, вместе с Юрием Викторовичем Трубачевым, предстоит вывести большинство «Металлурга» на новый уровень", — сообщил спортивный директор магнитогорцев Евгений Бирюков.