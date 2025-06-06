Агент Бучельникова: «Ничего не слышал о том, что у “Витязя” проблемы. Клуб официально находится в КХЛ, у Дмитрия контракт. Тут нечего обсуждать»

«Ничего не слышал о том, что у “Витязя” проблемы. Клуб официально находится в лиге и нет никаких подтверждений тому, что что‑то происходит.
У Дмитрия контракт с клубом и тут нечего обсуждать", — сообщил Игорь Парашкин.
Ранее стало известно, что у клуба есть задолженность в размере 200 млн рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон.
Отмечалось, что «Витязь» может покинуть Фонбет Чемпионат КХЛ, если не найдет нового спонсора. Появилась информация, что в таком случае форвард Дмитрий Бучельников уедет в НХЛ, где права на него принадлежат «Детройту».