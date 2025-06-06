Хэйнси о налоговых ставках: «Питтсбург», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Детройт» правили лигой 12 лет. Кросби, Малкин, Маршанд могли бы сорвать куш на рынке, но сделали выбор в пользу ко

Это же то же самое, что происходило 12 лет до этого — с другими командами. Это действительно проблема? Не уверен. Разве кто-то вправе ожидать, что «Флорида» и «Тампа» всегда в этой точке цикла?" — приводит Sportsnet слова помощника директора Ассоциации игроков НХЛ Рона Хэйнси.