Рабинер о словах Фетисова про Овечкина в политике: «Упаси Господь, только не это. Саше это незачем. Желаю ему сосредоточиться на академии в Москве»

«Упаси Господь. Только не это. И у фетисовского “он должен будет многому научиться” тут совсем не положительная коннотация. Тем более глядя на самого Вячеслава Александровича и его заявления в последние годы. И вспоминая многообещающее начало его послеигровой карьеры, и то, кем он МОГ стать.