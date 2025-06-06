Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея

Дацюк до отъезда в НХЛ выступал за екатеринбургский «Спартак», который с 1997 года был переименован в «Динамо-Энергию», а также казанский «Ак Барс». В 1998 году Дацюк был выбран «Детройтом» в шестом раунде драфта НХЛ под 171-м номером и перешел в клуб в 2001 году. Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 он выступал за московское «Динамо», с которым стал чемпионом России, а в сезоне-2012/13 до возобновления чемпионата НХЛ — за ЦСКА.