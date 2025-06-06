Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея

СИРИУС /федеральная территория/, 6 июня. /ТАСС/. Члена Тройного золотого клуба Павла Дацюка и двукратного чемпиона мира Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла на федеральной территории Сириус.
Из игроков в Зал славы также были введены участник Суперсерии 1972 года, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, двукратный чемпион мира Юрий Федоров, бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Жанна Щелчкова, чемпион мира 1989 года Дмитрий Квартальнов. За вклад в развитие хоккея в Зал славы введен врач Валерий Конов. Посмертное признание получили судья Наум Резников, бывший массажист сборной СССР и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» Сергей Чекмарев и тренер Сергей Николаев. Перстни членов Зала славы вручил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Дацюк до отъезда в НХЛ выступал за екатеринбургский «Спартак», который с 1997 года был переименован в «Динамо-Энергию», а также казанский «Ак Барс». В 1998 году Дацюк был выбран «Детройтом» в шестом раунде драфта НХЛ под 171-м номером и перешел в клуб в 2001 году. Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 он выступал за московское «Динамо», с которым стал чемпионом России, а в сезоне-2012/13 до возобновления чемпионата НХЛ — за ЦСКА.
В составе «Детройта» Дацюк стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. С 2006 по 2009 год он становился обладателем «Леди Бинг трофи» — приза НХЛ, вручаемого игроку за джентльменское поведение на льду. В 2008—2010 годах Дацюк получал «Фрэнк Селки трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного плана сезона. В 2024 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Дацюк является олимпийским чемпионом (2018), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств, полуфиналистом Кубка мира 2016 года. В 2017 году он был включен в состав 100 лучших игроков НХЛ вместе с еще тремя россиянами — Сергеем Федоровым, Павлом Буре и Александром Овечкиным. В НХЛ Дацюк всю карьеру отыграл за «Детройт» (2001−2016), после возвращения в Россию он выступал за петербургский СКА (2016−2019), с которым завоевал Кубок Гагарина, став единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и трофей Континентальной хоккейной лиги. Последним клубом в карьере Дацюка стал екатеринбургский «Автомобилист» (2019−2021).
Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года, двукратным победителем (2008, 2009) и бронзовым призером (2007) чемпионатов мира. В составе казанского «Ак Барса» он дважды выигрывал Кубок Гагарина, по разу становился чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Помимо казанской команды, Морозов в России выступал за столичны