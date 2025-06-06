Дацюк об Овечкине: «Все ждут, когда он забьет 1000-й гол в НХЛ. До тех пор мы не будем его пускать в Россию»

Контракт Александра Овечкина и «Кэпиталс» рассчитан до завершения следующего сезона. Игрок является воспитанником «Динамо».
— Вы волшебник. А какого волшебства еще ждать от Александра Овечкина?
— Ну откуда я могу знать? Но думаю, все ждут, когда Овечкин забьет свой 1000-й гол в чемпионатах НХЛ. До тех пор мы не будем его пускать в Россию.
— Саша уже побил рекорд Гретцки.
— И мы это все отметили. А теперь — новая цель, тысячный гол. Это хорошая мотивация, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк.