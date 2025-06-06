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Дацюк об Овечкине: «Все ждут, когда он забьет 1000-й гол в НХЛ. До тех пор мы не будем его пускать в Россию»

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Источник: Спортс"

Контракт Александра Овечкина и «Кэпиталс» рассчитан до завершения следующего сезона. Игрок является воспитанником «Динамо».

— Вы волшебник. А какого волшебства еще ждать от Александра Овечкина?

— Ну откуда я могу знать? Но думаю, все ждут, когда Овечкин забьет свой 1000-й гол в чемпионатах НХЛ. До тех пор мы не будем его пускать в Россию.

— Саша уже побил рекорд Гретцки.

— И мы это все отметили. А теперь — новая цель, тысячный гол. Это хорошая мотивация, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк.