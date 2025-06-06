Овечкин проверил ход строительства своей академии в Москве: «Все по плану, работа кипит!»

Могу сказать одно: все по плану, работа кипит! «- приводит слова капитана “Вашингтона” Александра Овечкина телеграм-канал его медиа-команды.
Напомним, Овечкин прилетел в Москву 24 мая.
6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1−4 и завершили сезон.
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Рабинер о словах Фетисова про Овечкина в политике: «Упаси Господь, только не это. Саше это незачем. Желаю ему сосредоточиться на академии в Москве».