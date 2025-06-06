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Овечкин проверил ход строительства своей академии в Москве: «Все по плану, работа кипит!»

"Приехал проверить ход строительства академии хоккея!

Источник: Спортс"

Могу сказать одно: все по плану, работа кипит! «- приводит слова капитана “Вашингтона” Александра Овечкина телеграм-канал его медиа-команды.

Напомним, Овечкин прилетел в Москву 24 мая.

6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1−4 и завершили сезон.

Академия Овечкина за 6+ млрд рублей: кто таинственный инвестор, где и как строят? Исследование Sports.ru.

Рабинер о словах Фетисова про Овечкина в политике: «Упаси Господь, только не это. Саше это незачем. Желаю ему сосредоточиться на академии в Москве».