Морозов о том, ждет ли Овечкина в КХЛ: «Ему самому выбирать, где продолжать карьеру. Я радуюсь, когда просто вижу его на льду. Это ценно и для НХЛ, и для нашей лиги, и для сборной &mda

Сегодня Морозов был введен в Зал славы отечественного хоккея.
— Вы бы ввели Александра Овечкина в Зал славы прямо сейчас? Он ведь уже побил рекорд Уэйна Гретцки…
— Александр обладает многими заслугами. Но у него нет олимпийской медали. Хотя много трофеев в НХЛ, три золота чемпионата мира. Конечно, Овечкин — наша легенда. Он однозначно заслуживает введения в Зал славы.
Но есть же мораторий в три года после завершения карьеры. Поэтому сейчас вот ввели Павла Дацюка. Так что давайте не вводить сейчас Овечкина. Пусть он нас еще хоккеем порадует.
— Овечкин уже ходил в Совет Федерации. Может, его в офис КХЛ пригласить с визитом?
— Мы лично с Овечкиным постоянно общаемся. Что нам его куда‑то приглашать? Мы с ним увидимся буквально 15 июня.
— Ждете Овечкина через год в КХЛ?
— Александр имеет контракт с «Вашингтоном» еще на год. И ему самому выбирать, где ему продолжать карьеру. Главное, мы желаем ему крепкого здоровья, и чтобы он как можно дольше играл в хоккей.
— Но вы бы обрадовались, если бы Овечкин переехал в КХЛ?
— Я радуюсь, уже когда просто вижу Овечкина на льду. Это ценно и для НХЛ, и для КХЛ, и для сборной — где бы он ни выступал, — сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.