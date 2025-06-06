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Морозов о том, ждет ли Овечкина в КХЛ: «Ему самому выбирать, где продолжать карьеру. Я радуюсь, когда просто вижу его на льду. Это ценно и для НХЛ, и для нашей лиги, и для сборной &mda

Контракт Александра Овечкина и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона. Игрок является воспитанником «Динамо».

Источник: Спортс"

Сегодня Морозов был введен в Зал славы отечественного хоккея.

— Вы бы ввели Александра Овечкина в Зал славы прямо сейчас? Он ведь уже побил рекорд Уэйна Гретцки…

— Александр обладает многими заслугами. Но у него нет олимпийской медали. Хотя много трофеев в НХЛ, три золота чемпионата мира. Конечно, Овечкин — наша легенда. Он однозначно заслуживает введения в Зал славы.

Но есть же мораторий в три года после завершения карьеры. Поэтому сейчас вот ввели Павла Дацюка. Так что давайте не вводить сейчас Овечкина. Пусть он нас еще хоккеем порадует.

— Овечкин уже ходил в Совет Федерации. Может, его в офис КХЛ пригласить с визитом?

— Мы лично с Овечкиным постоянно общаемся. Что нам его куда‑то приглашать? Мы с ним увидимся буквально 15 июня.

— Ждете Овечкина через год в КХЛ?

— Александр имеет контракт с «Вашингтоном» еще на год. И ему самому выбирать, где ему продолжать карьеру. Главное, мы желаем ему крепкого здоровья, и чтобы он как можно дольше играл в хоккей.

— Но вы бы обрадовались, если бы Овечкин переехал в КХЛ?

— Я радуюсь, уже когда просто вижу Овечкина на льду. Это ценно и для НХЛ, и для КХЛ, и для сборной — где бы он ни выступал, — сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.