Кожевников о Ларионове в СКА: «У него много тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что “Торпедо” выстрелило на багаже Козырева — и после его ухода подсдулось»

— По этой теме пресса звонила всю неделю, бомбардировала только этим вопросом. С интересом следил за трехлетним этапом работы Игоря Ларионова в «Торпедо». С одной стороны в Нижнем было свежее дыхание атакующего хоккея, с другой — игровая анархия, особенно в последнем сезоне.