Кожевников о Ларионове в СКА: «У него много тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что “Торпедо” выстрелило на багаже Козырева — и после его ухода подсдулось»

— Хит недели — перестановки в СКА. Как их оцените, Александр Викторович?
— По этой теме пресса звонила всю неделю, бомбардировала только этим вопросом. С интересом следил за трехлетним этапом работы Игоря Ларионова в «Торпедо». С одной стороны в Нижнем было свежее дыхание атакующего хоккея, с другой — игровая анархия, особенно в последнем сезоне.
Но и СКА по статистике — самый атакующий клуб КХЛ последних лет, лидер как по забитым голам, так и по сумме забитых и пропущенных. Поэтому ход с Ларионовым не удивляет, просматривается линия.
— Ход сработает?
— Ларионов — великий хоккеист, но у него много и тренерских амбиций. Игорю не могли нравиться разговоры о том, что «Торпедо» выстрелило на багаже Козырева — и после его ухода подсдулось. В СКА мы увидим всю картину.
Кстати, работа Козырева в «Северстали» мне тоже нравится, а он — воспитанник именно питерской тренерской школы. Поэтому хоккей СКА и «Северстали» в чем-то был похож. И, надеюсь, будет похож, — сказал двукратный олимпийский чемпион.