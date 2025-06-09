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Кудашов о трансферах «Динамо»: «Нужен один нападающий и защитник. Мы хотим всех сохранить, игроки не провалили сезон, выступили хорошо, они будут востребованы»

Напомним, в прошедшем сезоне бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Трактору» (1−4 в серии).

Источник: Спортс"

— Какие позиции вы хотели бы усилить?

— Нужен еще один нападающий.

— Крайний, центральный?

— Скажу дежурные слова: идеально будет центр, который может играть с краю, и крайний, который может играть в центре. И один защитник, наверное, и все.

— Все остальные защитники у вас остаются?

— Мы хотим всех защитников сохранить. Могу сказать, игроки не провалили сезон, а многие из них сыграли хорошо.

Команда вошла в четверку, сделала шаг вперед, взяла бронзовые медали, поэтому все востребованы. Предложения будут и, естественно, ребята захотят получить большую зарплату. Наша задача — их сохранить, — сказал главный тренер «Динамо».