Кудашов о трансферах «Динамо»: «Нужен один нападающий и защитник. Мы хотим всех сохранить, игроки не провалили сезон, выступили хорошо, они будут востребованы»

— Какие позиции вы хотели бы усилить?
— Нужен еще один нападающий.
— Крайний, центральный?
— Скажу дежурные слова: идеально будет центр, который может играть с краю, и крайний, который может играть в центре. И один защитник, наверное, и все.
— Все остальные защитники у вас остаются?
— Мы хотим всех защитников сохранить. Могу сказать, игроки не провалили сезон, а многие из них сыграли хорошо.
Команда вошла в четверку, сделала шаг вперед, взяла бронзовые медали, поэтому все востребованы. Предложения будут и, естественно, ребята захотят получить большую зарплату. Наша задача — их сохранить, — сказал главный тренер «Динамо».