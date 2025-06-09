Макаров об отставке Ротенберга: «СКА потеряет в медийности. О клубе, куда придет Роман Борисович, будут много говорить. Он сможет выстроить хорошую систему»

А вот клуб, куда придет Роман Борисович, как бы ни выступил — о нем будут говорить очень много.
А то, что он сможет выстроить хорошую систему, и маркетинговую, и спортивную, у меня лично сомнений нет", — сказал экс-форвард СКА Игорь Макаров.
"В том, что теперь СКА потеряет в медийности, у меня никаких сомнений нет.
А вот клуб, куда придет Роман Борисович, как бы ни выступил — о нем будут говорить очень много.
А то, что он сможет выстроить хорошую систему, и маркетинговую, и спортивную, у меня лично сомнений нет", — сказал экс-форвард СКА Игорь Макаров.