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Макаров об отставке Ротенберга: «СКА потеряет в медийности. О клубе, куда придет Роман Борисович, будут много говорить. Он сможет выстроить хорошую систему»

"В том, что теперь СКА потеряет в медийности, у меня никаких сомнений нет.

Источник: Спортс"

А вот клуб, куда придет Роман Борисович, как бы ни выступил — о нем будут говорить очень много.

А то, что он сможет выстроить хорошую систему, и маркетинговую, и спортивную, у меня лично сомнений нет", — сказал экс-форвард СКА Игорь Макаров.