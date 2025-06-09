Сборная студенческой лиги США может сыграть на Кубке Шпенглера-2025

Студенческие команды из США не выступали на турнире с начала 1980-х.
В состав команды войдут игроки, представляющие учебные заведения, которые соревнуются в главном дивизионе NCAA.
Участие сборной в международном турнире стало возможным за счет изменения устава NCAA от 2024 года. Было сделано исключение из правила, запрещающего игрокам колледжей выступать за другие команды (не считая национальных сборных) в течение учебного года.
Напомним, что начиная с сезона-2025/26 в студенческом чемпионате США могут выступать игроки, ранее игравшие за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL).
Уже известно, что в 97-м розыгрыше Кубка Шпенглера примут участие швейцарские клубы «Давос» и «Фрибур» (действующий чемпион), чешская «Спарта», финский ХИФК и сборная Канады.
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна может отыграть следующий сезон в университете Пенсильвании.