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Сборная студенческой лиги США может сыграть на Кубке Шпенглера-2025

По данным Usho, планируется участие сборной NCAA в традиционном рождественском турнире в швейцарском Давосе.

Источник: Спортс"

Студенческие команды из США не выступали на турнире с начала 1980-х.

В состав команды войдут игроки, представляющие учебные заведения, которые соревнуются в главном дивизионе NCAA.

Участие сборной в международном турнире стало возможным за счет изменения устава NCAA от 2024 года. Было сделано исключение из правила, запрещающего игрокам колледжей выступать за другие команды (не считая национальных сборных) в течение учебного года.

Напомним, что начиная с сезона-2025/26 в студенческом чемпионате США могут выступать игроки, ранее игравшие за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL).

Уже известно, что в 97-м розыгрыше Кубка Шпенглера примут участие швейцарские клубы «Давос» и «Фрибур» (действующий чемпион), чешская «Спарта», финский ХИФК и сборная Канады.

Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна может отыграть следующий сезон в университете Пенсильвании.