Нюджент-Хопкинс пропустил тренировку «Эдмонтона» в воскресенье. Его участие в 3-м матче финала Кубка Стэнли под вопросом

На воскресной тренировке в первом звене команды с Коннором Макдэвидом и Кори Перри его заменил Джефф Скиннер. На счету 33-летнего нападающего 2 (1+1) балла в 2 играх в текущем плей-офф — первом для него за карьеру в лиге.