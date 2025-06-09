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Нюджент-Хопкинс пропустил тренировку «Эдмонтона» в воскресенье. Его участие в 3-м матче финала Кубка Стэнли под вопросом

Форвард «Ойлерс» не участвовал в занятии команды. Причина не раскрывается.

Источник: Спортс"

Главный тренер канадского клуба Крис Кноблаух сказал, что рассчитывает на участие 32-летнего игрока в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1−1), но решение будет приниматься в день игры.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ канадец набрал 18 (5+13) очков в 18 играх при полезности «+6» и среднем времени на льду 19:44.

На воскресной тренировке в первом звене команды с Коннором Макдэвидом и Кори Перри его заменил Джефф Скиннер. На счету 33-летнего нападающего 2 (1+1) балла в 2 играх в текущем плей-офф — первом для него за карьеру в лиге.