Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.95

Маршанд о новом контракте с «Флоридой»: «Да, я думал об этом. Но мы займемся этим позже. Сейчас все мысли только о финале Кубка Стэнли»

"Да, я думал об этом. Но мы займемся этим в будущем. Финал Кубка Стэнли — это максимум 2 недели. Поэтому в такой момент ты живешь только настоящим. Сейчас все мысли только о финале, ни о чем другом думать невозможно.

Источник: Спортс"

"Да, я думал об этом. Но мы займемся этим в будущем. Финал Кубка Стэнли — это максимум 2 недели. Поэтому в такой момент ты живешь только настоящим. Сейчас все мысли только о финале, ни о чем другом думать невозможно.

Нужно наслаждаться этим моментом. Такое бывает нечасто. Поэтому сейчас у меня в голове нет других мыслей", — сказал Маршанд.

37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. У него истекает срок действия 8-летнего контракта со средней зарплатой 6,13 миллиона долларов.

Маршанд стал игроком «Пантерс» перед дедлайном в результате обмена из «Бостона». Сообщалось, что канадец, выступавший за «Брюинс» с 2009 года, не договорился с клубом об условиях нового контракта.

В текущем плей-офф на счету нападающего 17 (7+10) очков в 19 играх при полезности «+14».