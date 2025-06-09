Фаворит драфта НХЛ-2025 Шефер занял 4-е место в тесте на велоэргометре. Защитник принял участие не во всех испытаниях из-за полученной в сезоне травмы

17-летний канадец показал один из лучших результатов по пиковой выходной мощности (16,6 ватт на килограмм). Также в топ-10 в этом испытании вошли два других фаворита драфта — форварды Антон Фрондель (3-е место) и Портер Мартон (8-е).
Отметим, что Шефер пропустил некоторые другие тесты — в частности, подтягивания и жим штанги лежа. Ограничения были связаны с полученной по ходу сезона травмой — он получил перелом ключицы на молодежном чемпионате мира.
Из-за этого игрок пропустил большую часть сезона. На счету защитника 17 матчей в юниорской лиге Онтарио и 22 (7+15) очка при полезности «+21».
Добавим, что в составе сборной Канады U18 Шефер в прошлом году выиграл ЮЧМ (5 очков и «+8» в 7 играх на турнире) и Кубок Глинки/Гретцки (6 очков в 5 играх).