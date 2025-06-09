Артемий Панарин: «Мне очень важно, чтобы “Витязь” остался в КХЛ. Надеюсь на то, что кто-нибудь спасет команду. Ротенберг? Да хоть кто»

— Мне очень важно, чтобы «Витязь» остался в КХЛ. Единственное, я на это повлиять никак не могу. Просто надеюсь на то, что кто‑нибудь спасет эту команду.
— А если это будет Роман Ротенберг?
— Да хоть кто.
— Вы удивились новостям из СКА?
— Ну, это спорт. Ничего удивительного, — сказал форвард «Рейнджерс».
Панарин дебютировал в КХЛ в составе «Витязя» в сезоне-2009/10. Он выступал за клуб до 2013 года (с перерывом).
«Витязь» ответил на комментарий о закрытии: «Лучше вы закройтесь». Клуб выложил видео с подписью: «Три месяца до старта нового сезона».