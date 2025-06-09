Фарм «Ванкувера» вышел в финал плей-офф АХЛ, победив фарм «Далласа» в финале Запада (4−2). У защитника младших «Кэнакс» Кудрявцева 7 очков и «+13» в 15 играх

В целом в текущем плей-офф у него 7 (1+6) очков в 15 играх при полезности «+13». В регулярке АХЛ было 65 игр, 26 (5+21) баллов и «+18». Также россиянин провел 2 матча за «Ванкувер» в НХЛ.