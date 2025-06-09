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Фарм «Ванкувера» вышел в финал плей-офф АХЛ, победив фарм «Далласа» в финале Запада (4−2). У защитника младших «Кэнакс» Кудрявцева 7 очков и «+13» в 15 играх

«Эбботсфорд» обыграл «Техас» (фарм «Далласа») в финале Западной конференции Кубка Колдера (4−2, 4:2 в шестом матче).

Младшие «Кэнакс» уступали со счетом 0:2 к концу второго периода, но затем забросили 4 шайбы подряд — дважды отличился форвард Аршдип Бэйнс (второй гол — в пустые ворота), по голу добавили форварды Джуджхар Хайра и Макс Сассон. Латвийский вратарь Артур Шилов отразил 23 из 25 бросков.

В составе «Эбботсфорда» выступает российский защитник Кирилл Кудрявцев. Сегодня на счету 21-летнего игрока результативная передача при полезности «+2».

В целом в текущем плей-офф у него 7 (1+6) очков в 15 играх при полезности «+13». В регулярке АХЛ было 65 игр, 26 (5+21) баллов и «+18». Также россиянин провел 2 матча за «Ванкувер» в НХЛ.

Отметим, что за канадский клуб выступают два белорусских игрока — вратарь Никита Толопило (1 матч в текущем плей-офф) и форвард Данила Климович (10 игр, 2 шайбы).

В решающей серии «Кэнакс» предстоит сыграть с «Шарлотт» (фарм-клубом «Флориды»).