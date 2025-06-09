Канадские клубы впервые в истории вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне

Таким образом, впервые в истории канадские клубы вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне.
«Эдмонтон» (Альберта) сейчас играет в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1−1 в серии).
«Труа-Ривьер» (Квебек, система «Монреаля») ранее выиграл Кубок Келли, победив в финале «Толедо» (4−1).
ECHL была запущена в сезоне-1988/89 и на данный момент является третьей по рангу профессиональной лигой Северной Америки.
В ней выступают 29 команд — 28 из США и 1 из Канады (вторая канадская команда — «Ньюфаундленд» — была расформирована в сезоне-2023/24).