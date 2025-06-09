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Канадские клубы впервые в истории вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне

«Эбботсфорд» (фарм-клуб «Ванкувера», базирующийся в Британской Колумбии) вышел в финал плей-офф АХЛ. Команда поборется за Кубок Колдера с «Шарлотт Чекерс» (фармом «Флориды»).

Таким образом, впервые в истории канадские клубы вышли в финалы плей-офф НХЛ, АХЛ и ECHL в одном сезоне.

«Эдмонтон» (Альберта) сейчас играет в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1−1 в серии).

«Труа-Ривьер» (Квебек, система «Монреаля») ранее выиграл Кубок Келли, победив в финале «Толедо» (4−1).

ECHL была запущена в сезоне-1988/89 и на данный момент является третьей по рангу профессиональной лигой Северной Америки.

В ней выступают 29 команд — 28 из США и 1 из Канады (вторая канадская команда — «Ньюфаундленд» — была расформирована в сезоне-2023/24).