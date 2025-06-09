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Рашевский может уехать в НХЛ, если «Динамо» обменяет его в «Металлург», повторив предложение «Авангарда». У форварда есть предложение от «Виннипега» (Михаил Зислис)

Ранее стало известно, что 24-летний игрок «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда».

Утверждается, что московский клуб повторит предложение омичей (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.

«Интересная история вокруг нападающего московского “Динамо” Дмитрия Рашевского и его ближайшего будущего приобретает новый поворот.

Дело, похоже, не завершится «Металлургом» и 150 миллионами рублей. Узнал новые подробности и попробую пояснить суть дела.

Изначально оффершит игроку предложили два клуба — «Авангард» и «Металлург». Сторона Рашевского выбрала вариант с омским клубом.

Получается, что в случае, если «Динамо» повторит предложение «ястребов» и продаст игрока против его желания в «Металлург», то он может выбрать североамериканский вариант продолжения карьеры.

У Рашевского до сих пор на столе лежит предложение от «Виннипега». Срочно ищу попкорн и продолжаю следить за развитием событий«, — написал журналист “Спорт-Экспресса” в телеграм-канале.

Отметим, что Рашевский был задрафтован «Джетс» в 2021 году под общим 146-м номером в 5-м раунде.