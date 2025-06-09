Давыдов о Рашевском: «Он мог стать лидером “Динамо”, но повторяет ошибку Миронова. Политику “Авангарда” не понимаю — какой смысл ради этого отдавать Буше?»

Меня удивляет, что у нас во многих клубах прохладное отношение к своим воспитанникам. Тот же Омск в последние годы в порядке в МХЛ, там растут нападающие. Столько громких слов о подготовке молодых там было сказано, но «Авангард» делает ставку или на легионеров, или на тех, кого удается перекупить со стороны. Как говорится, деньги сегодня есть — и поехали. А завтра — хоть трава не расти. Недальновидный подход! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.