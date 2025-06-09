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Давыдов о Рашевском: «Он мог стать лидером “Динамо”, но повторяет ошибку Миронова. Политику “Авангарда” не понимаю — какой смысл ради этого отдавать Буше?»

— Вашего воспитанника форварда Рашевского, который стал ограниченно свободным агентом, пытается переманить «Авангард». Проблема?

Источник: Спортс"

— Рашевский — талантливый нападающий, в «Динамо» к 24 годам постепенно выходил на ведущие роли. Мне казалось, что в предстоящем сезоне, учитывая возможные перестановки, вполне мог стать лидером команды.

А теперь все под большим вопросом. Понятно, что всем хочется заработать. Но в Омске — другой тренер, другие партнеры, другое отношение к человеку из чужого клуба, который пришел на большие деньги. Подводных камней много. И все они могут нарушить ход карьеры.

— То есть решение Рашевского воспринимаете как сомнительное?

— Наши болельщики таких переходов не любят. Молодые хоккеисты часто гонятся за длинным рублем, но не могут просчитать свои поступки даже на шаг-два вперед.

Тут для меня самый свежий пример — Андрей Миронов. Как воспитанник «Динамо», он мне дорог. Но вы посмотрите, какой сезон он провел в «Спартаке» — мягко говоря, невнятный. А самое главное, что мог быть «динамовцем» на всю карьеру, что обязательно повлияло бы на его жизнь после хоккея, в том числе в плане работы.

Я так понимаю, что Рашевский повторяет ошибку Миронова. Но еще есть время ее исправить.

— Политику Омска в данном вопросе понимаете?

— Нет, не понимаю. Какой смысл отдавать в «Автомобилист» своего многолетнего лидера атаки Буше, чтобы утащить чуть ли не на такие же условия Рашевского?

Меня удивляет, что у нас во многих клубах прохладное отношение к своим воспитанникам. Тот же Омск в последние годы в порядке в МХЛ, там растут нападающие. Столько громких слов о подготовке молодых там было сказано, но «Авангард» делает ставку или на легионеров, или на тех, кого удается перекупить со стороны. Как говорится, деньги сегодня есть — и поехали. А завтра — хоть трава не расти. Недальновидный подход! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.