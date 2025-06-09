«Лада» официально заявила о начале погашения задолженности перед игроками: «Данный шаг свидетельствует о стабилизации финансового положения в клубе»

Погашение долгов — принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с «Ладой» и доверяет «Ладе».
Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова", — говорится в заявлении клуба из Тольятти.
«Лада» начала гасить задолженность перед игроками. В мае в клуб пришел новый спонсор — компания «Полипласт».