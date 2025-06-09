Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
3.00

«Лада» официально заявила о начале погашения задолженности перед игроками: «Данный шаг свидетельствует о стабилизации финансового положения в клубе»

«Хоккейный клуб “Лада” объявляет о старте процедуры погашения накопившейся задолженности. Данный шаг является важным этапом в выполнении своих финансовых обязательств и свидетельствует о стабилизации финансового положения в хоккейном клубе.

Погашение долгов — принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с «Ладой» и доверяет «Ладе».

Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова", — говорится в заявлении клуба из Тольятти.

«Лада» начала гасить задолженность перед игроками. В мае в клуб пришел новый спонсор — компания «Полипласт».