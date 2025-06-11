Фетисов об игре Путина в хоккей: «Характер у него железный. Когда спрашиваешь его, не надоело ли, отвечает: “Новые элементы интересно осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость”

Он посмотрел на меня, а потом говорит: «Я же никогда не катался». Но я пообещал, что мы быстро его этому научим и все будет хорошо. А на следующий день уже отправил ему хоккейную форму. И через некоторое время Владимир Владимирович вышел на лед. А на публике впервые в хоккейных доспехах появился на Ходынке, в день инаугурации президента Российской Федерации.