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«Адмирал» вернул Рафика Варосяна из Канады, подписав с ним контракт на 2 года. У 17-летнего форварда 13 очков в 50 играх в сезоне OHL

В минувшем сезоне юниорской лиги Онтарио игрок выступал за «Оуэн Саунд» и набрал 13 (4+9) очков в 50 играх при полезности «минус 10».

В сезоне-2023/24 на счету Варосяна было 27 (9+18) очков в 38 играх за «Тайфун» — молодежную команду «Адмирала».

"Мы внимательно следили за его развитием за океаном и считаем, что сейчас он готов сделать следующий шаг.

Рафик обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать важной частью структуры клуба. Надеемся, что возвращение в родной коллектив станет для него серьезным стимулом для дальнейшего прогресса", — сказал спортивный директор клуба из Владивостока Павел Житков.

"Сезон был непростым, но очень полезным. Пришлось адаптироваться к другому стилю хоккея. Были моменты, когда приходилось преодолевать себя, но это дало мне хороший опыт.

В Канаде у тренеров и игроков другой подход к играм. Там каждый матч словно финал. Было интересно наблюдать за этим и узнавать новое. Ещё я понял, что очень важна психологическая устойчивость, нельзя залипать на ошибках, нужно уметь быстро переключаться.

В плане быта, думаю, я стал самостоятельнее. Впервые жил один, без близких и родственников рядом. Конечно, подтянул английский язык.

Возвращаюсь с полным пониманием, зачем мне это нужно. Рад снова стать частью этой команды. Эмоции только положительные — будто вернулся домой после путешествия, только с новым опытом", — сказал Варосян.