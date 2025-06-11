«Адмирал» вернул Рафика Варосяна из Канады, подписав с ним контракт на 2 года. У 17-летнего форварда 13 очков в 50 играх в сезоне OHL

В Канаде у тренеров и игроков другой подход к играм. Там каждый матч словно финал. Было интересно наблюдать за этим и узнавать новое. Ещё я понял, что очень важна психологическая устойчивость, нельзя залипать на ошибках, нужно уметь быстро переключаться.