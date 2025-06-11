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Шарыченков завершает карьеру в 33 года: «Были не только победы, но и травмы. Пора. Точку поставил чемпионством в родном Нижнем Новгороде — логично и красиво»

— В моей карьере наступил, наверное, самый эмоциональный этап. Несколько недель назад с «Торпедо-Горький» завоевал Кубок чемпионов России — и считаю, что победой в родном городе поставил точку в своей вратарской карьере.

Источник: Спортс"

— В моей карьере наступил, наверное, самый эмоциональный этап. Несколько недель назад с «Торпедо-Горький» завоевал Кубок чемпионов России — и считаю, что победой в родном городе поставил точку в своей вратарской карьере. Завершаю там, где родился и где начал делать свои первые шаги в нашей игре — в Нижнем Новгороде. Логично — и красиво.

— 33 года по современным вратарским меркам — возраст не критический. Да и статистика в КХЛ у вас великолепная — коэффициент 2,33, процент 91,4, о которой многие современные вратари могут лишь мечтать…

— Мне повезло, у меня сложилась интересная карьера. Но были не только победы, но и травмы. Пора.

— Оглядываясь назад, какую победу считаете главной?

— Все три Кубка Гагарина (с «Динамо»-2013, «Ак Барсом»-2018 и ЦСКА-2023 — Спортс) мне одинаково дороги, все — главные. Но, безусловно, самый памятный — всегда первый. 12 лет назад в «Динамо» сложилась супердружная и мотивированная команда во главе с Андреем Сафроновым и Олегом Знарком. Мы, молодые, как только в нее влились — сразу почувствовали это победное течение.

Помню, как встретил тренер вратарей «Динамо» Рашит Давыдов, как он обновил меня как вратаря — и технически, и психологически. А как меня, мальчишку из Нижнего Новгорода, поддержал сам Александр Еременко, лучший вратарь КХЛ. Работая в дуэте с таким учителем, нельзя было не расти.

— Что дальше?

— Оглядываясь назад, понимаю, что посчастливилось многое увидеть в хоккее, во вратарской профессии. Не хочется покидать хоккей, уверен, что могу передать свой опыт коллегам — и совсем молодым, и более возрастным.

Есть большое желание принести пользу хоккею в роли тренера вратарей. Посмотрим, как все сложится, но я готов и мотивирован, — сказал Шарыченков.