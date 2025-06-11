Шарыченков завершает карьеру в 33 года: «Были не только победы, но и травмы. Пора. Точку поставил чемпионством в родном Нижнем Новгороде — логично и красиво»

— Все три Кубка Гагарина (с «Динамо»-2013, «Ак Барсом»-2018 и ЦСКА-2023 — Спортс) мне одинаково дороги, все — главные. Но, безусловно, самый памятный — всегда первый. 12 лет назад в «Динамо» сложилась супердружная и мотивированная команда во главе с Андреем Сафроновым и Олегом Знарком. Мы, молодые, как только в нее влились — сразу почувствовали это победное течение.