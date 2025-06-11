Даниил Тарасов о Коламбусе: «Не скажу, что город скучный или ужасный. В мегаполисах больше развлечений — как в Америке, так и в России. Но в сезоне времени на это нет»

— Если честно, могу жить и в таком, и в другом городе. Принципиальной разницы для меня нет — шумный он или тихий. Мы с женой и ребенком адаптируемся в любом месте. Так что неважно — это спокойное место или бурлящая жизнь, — сказал вратарь «Блю Джекетс».