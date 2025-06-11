Даниил Тарасов о Коламбусе: «Не скажу, что город скучный или ужасный. В мегаполисах больше развлечений — как в Америке, так и в России. Но в сезоне времени на это нет»

— Понятно, моментами бывает, как и везде: плохая погода, неудачные серии игр — становится тоскливо. Но в целом это обычный американский город. Таких много по стране. Я много, где был — не могу сказать, что Коламбус скучный или ужасный.
Есть, конечно, мегаполисы, где больше развлечений, как в Америке, так и в России. Но в сезоне на это времени нет, и по факту это не имеет большого значения.
— Вам комфортнее жить в больших городах или в таких спокойных, как Коламбус?
— Если честно, могу жить и в таком, и в другом городе. Принципиальной разницы для меня нет — шумный он или тихий. Мы с женой и ребенком адаптируемся в любом месте. Так что неважно — это спокойное место или бурлящая жизнь, — сказал вратарь «Блю Джекетс».