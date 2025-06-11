Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
13.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.10

Даниил Тарасов о Коламбусе: «Не скажу, что город скучный или ужасный. В мегаполисах больше развлечений — как в Америке, так и в России. Но в сезоне времени на это нет»

— Как вам Коламбус? Я слышала, что многие считают город скучным, неинтересным.

— Понятно, моментами бывает, как и везде: плохая погода, неудачные серии игр — становится тоскливо. Но в целом это обычный американский город. Таких много по стране. Я много, где был — не могу сказать, что Коламбус скучный или ужасный.

Есть, конечно, мегаполисы, где больше развлечений, как в Америке, так и в России. Но в сезоне на это времени нет, и по факту это не имеет большого значения.

— Вам комфортнее жить в больших городах или в таких спокойных, как Коламбус?

— Если честно, могу жить и в таком, и в другом городе. Принципиальной разницы для меня нет — шумный он или тихий. Мы с женой и ребенком адаптируемся в любом месте. Так что неважно — это спокойное место или бурлящая жизнь, — сказал вратарь «Блю Джекетс».