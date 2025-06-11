В «Питтсбурге» были недовольны игрой Летанга в сезоне, время защитника на льду может быть сокращено. Клуб считает, что обменять 38-летнего игрока нереально (The Athletic)

При этом даже в случае, если бы защитник согласился его отозвать, потенциальная сделка в клубе считается практически невозможной — как из-за условий контракта и игрового спада хоккеиста, так и из-за его проблем со здоровьем. При этом известно, что генеральный менеджер Кайл Дубас не является сторонником выкупа контрактов.