Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»

— Меня, напротив, радует то, что чем больше команд будут побеждать в Кубке, тем быстрее пойдет развитие хоккея. Я еще перед началом сезона предсказал, что в этом году будет новый обладатель Кубка Гагарина. Так и получилось. Ни Ярославль, ни Челябинск до этого его не выигрывали. Какой бум в регионах вызвал их выход в финал! Это пример, что каждый клуб при правильной подготовке, менеджменте, отношении к нему в регионе может расти и побеждать. А еще пример для мальчишек.