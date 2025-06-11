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Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»

— В финале Кубка Гагарина играли «Локомотив» и «Трактор». Чего не хватает столичным клубам, которые много лет задавали тон в нашем хоккее?

— Меня, напротив, радует то, что чем больше команд будут побеждать в Кубке, тем быстрее пойдет развитие хоккея. Я еще перед началом сезона предсказал, что в этом году будет новый обладатель Кубка Гагарина. Так и получилось. Ни Ярославль, ни Челябинск до этого его не выигрывали. Какой бум в регионах вызвал их выход в финал! Это пример, что каждый клуб при правильной подготовке, менеджменте, отношении к нему в регионе может расти и побеждать. А еще пример для мальчишек.

Хоккей, как и бизнес, тоже будет процветать, развиваться, двигаться вперед, собирая полные стадионы и даря людям праздник. Чем больше команд будет бороться за титул, тем горячее будет конкуренция, а значит, и качество хоккея. В России это происходит благодаря тому, что КХЛ получила независимость от федерации и государства. Сейчас лигой, включая Молодежную, руководят достаточно компетентные люди,

Они сумели навести порядок в соблюдении потолка зарплат, ввести равные возможности, лишив, как в былые времена, столичных олигархов шансов подминать под себя другие команды. Вот тебе и результат. И меня это радует, поскольку мы к этому стремились 15 лет назад, с самого начала создания профессиональной лиги.

— Значит, причина того, что «Динамо», ЦСКА и «Спартак» отошли на второй план, в том, что эти клубы избрали не тот вектор развития?

— В какой-то мере. Но они будут стараться что-то изменить в этом плане — вносить изменения в клубную инфраструктуру, проводить более качественную селекцию, больше внимания уделять молодежи. Но рассчитывать на вариант с 13 подряд победами, как ЦСКА моих времен, вряд ли стоит. Сегодня уже даже два Кубка подряд выиграть очень сложно.

— То есть сейчас у нас прогресс большого хоккея в провинции и спад в столице?

— Не вижу в этом большой трагедии. Вот мой «Детройт», с которым я стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, уже десятый год не может выйти в плей офф. Но катастрофой это никто не называет. Все терпеливо ждут завершения формирования команды, полного стадиона. Тот же «Чикаго» — похожая история. Есть некая цикличность, которая меня радует. И не стоит так уж отчаиваться, что в финале не было московских клубов. Пусть работают, ищут рычаги для подъема.

— И даже родной ЦСКА не жаль?

— Он мне сейчас не родной. Родной ЦСКА закончился в Советском Союзе. Да, это профессиональный клуб с богатой историей, где работают компетентные люди. Вот пусть они за это отвечают перед своими болельщиками, — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.