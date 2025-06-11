Фетисов о критике рекорда Овечкина Рогозиным: «Человек не бежал из России, ни разу не дал усомниться в том, что он русский парень. У него на аватарке фото с Путиным»

— Знаешь, есть люди, которые пиарятся при любой возможности. Вот я, если не знаю, что происходит в космосе, не комментирую происходящее в нем. Для меня это тоже не совсем красивая история. И если ты не совсем понимаешь, что сотворил сегодня Овечкин для страны, как им гордится ее народ, то не следует выступать с подобными комментариями.