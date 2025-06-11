Фетисов о будущем Овечкина: «Ему надо остаться в НХЛ и играть. Нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда Гретцки. Для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов»

У него еще будет время сыграть такой официальный матч, как я в 51 год, сказав спасибо родному «Динамо» с болельщиками, которые поддерживали его. Но это будет его решение. И мы у себя с легендами эту тему тоже постоянно обсуждаем. И все пришли к мнению, что, скорее всего, ему будет непросто.