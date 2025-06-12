Ишматов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Выиграл Кубок Гагарина и ушел, обычно остаются. Только бог знает, что происходит в клубе»

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
— Если брать мою хоккейную жизнь, то такого не было, когда человек выиграл и ушел. Обычно остаются. Там бог только знает, что происходит в клубе.
— Никитин, вероятно, возглавит ЦСКА. Как считаете, для армейцев это достойный тренер?
— Он доказал, что выиграл Кубок Гагарина. Создана команда им. Значит есть какая-то перспектива для побед. Видимо, руководство ЦСКА так и думает.
— Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив»?
— Очень хороший вопрос. В своих районах есть свои тренеры, я так понимаю это дело, потому что в Ярославле должен быть свой тренер, — сказал бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов.
Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным — глупость. Так нельзя.