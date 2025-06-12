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Агентство Гусева о контракте с «Динамо»: «Фантазии отдельных “фантазеров” уже не удивляют. Мы только приступили к переговорам, никаких деталей не обсуждалось»

Ранее появилась информация, что 32-летний форвард продлит контракт с бело-голубыми на два года.

Источник: Спортс"

«Фантазии отдельных “фантазеров” нас уже не удивляют.

По поводу заявлений о будущем Никиты Гусева: мы только приступили к переговорам с клубом, никаких деталей — ни по сроку, ни по условиям, ни по сумме — на данный момент не обсуждалось", — заявили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

В прошедшем сезоне Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф Кубка Гагарина.