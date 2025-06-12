Агентство Гусева о контракте с «Динамо»: «Фантазии отдельных “фантазеров” уже не удивляют. Мы только приступили к переговорам, никаких деталей не обсуждалось»

По поводу заявлений о будущем Никиты Гусева: мы только приступили к переговорам с клубом, никаких деталей — ни по сроку, ни по условиям, ни по сумме — на данный момент не обсуждалось", — заявили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.