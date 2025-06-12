«Авангард» все еще намерен подписать Рашевского, несмотря на повторение оффер-шита. «Динамо» хочет больше 110 млн рублей

«Динамо» повторило условия и сохранило за собой права на хоккеиста.
Тем не менее, как сообщает Михаил Зислис, «Авангард» все еще хочет приобрести нападающего и снова контактировал с московским клубом.
«Москвичам нужно явно больше предполагаемых мной 110 миллионов рублей», — написал журналист.
В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28». В плей-офф Кубка Гагарина у Рашевского 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».