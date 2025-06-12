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Джонстон об истекающем контракте Маршанда: «Не удивит, если его зарплата превысит 8 млн долларов в год. Он вносит вклад в команду, которая может выиграть Кубок Стэнли»

Действующий договор нападающего и «Флориды» рассчитан до завершения этого сезона. Зарплата хоккеиста составляет 6,125 миллиона долларов. В текущем розыгрыша Кубка Стэнли он набрал 18 (8+10) баллов в 20 матчах.

Источник: Спортс"

"Он вносит вклад в команду, которая может выиграть Кубок Стэнли. Поэтому на рынке свободных агентов на него возлагают большие надежды.

Брэд сказал мне, что этим летом есть небольшая неопределенность из-за повышения потолка зарплат, и он снова вырастет в течение двух-трех сезонов. И это уже заложено в контрактах.

Ему 37 лет, но хочет играть до 40 лет. Думаю, что он получит контракт минимум на три года, но, скорее всего, на четыре года. И меня не удивит, если его зарплата превысит восемь миллионов долларов в год.

Это не такие деньги, которые получают игроки на этом этапе карьеры, но он проводит такой плей-офф, которые обычно не проводят перед выходом на рынок свободных агентов", — сказал журналист TSN Крис Джонстон.