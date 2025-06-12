Крайдер разрешил Друри вести переговоры об обмене в «Анахайм». «Дакс» были среди клубов, в которые форвард не хотел переходить

По информации The Post, генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри получил разрешение вести переговоры с генеральным менеджером «Анахайма» Пэтом Вербиком, несмотря на то, что «Дакс» были в листе из 15 клубов, в которые хоккеист не хотел переходить.
Форвард еще не согласился на трейд, но один из источников в «Анахайме» считает сделку уже как совершившийся факт.
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
В этом сезоне Крис Крайдер набрал 30 (22+8) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.