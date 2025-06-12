«Даллас» готов слушать предложения по обмену Робертсона — второго бомбардира команды с 80 очками в сезоне НХЛ. Марчмент также доступен для других клубов

Кроме того, также клуб из Техаса может обменять 29-летнего нападающего Мэйсона Марчмента, соглашение которого с зарплатой 4,5 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона. В активе форварда 47 (22+25) баллов в 62 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне, в плей-офф — 5 (1+4) очков в 18 играх.