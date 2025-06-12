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«Даллас» готов слушать предложения по обмену Робертсона — второго бомбардира команды с 80 очками в сезоне НХЛ. Марчмент также доступен для других клубов

Джейсон Робертсон вышел на рынок обменов — команды интересуются его потенциальной доступностью, а «Старс» готовы выслушать предложения.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона. Форвард стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, набрав 80 (35+45) баллов в 82 матчах. В плей-офф он добавил 6 (4+2) очков в 11 играх.

Отмечается, что внутри команды есть сомнения по поводу расставания с Робертсоном.

Кроме того, также клуб из Техаса может обменять 29-летнего нападающего Мэйсона Марчмента, соглашение которого с зарплатой 4,5 миллиона долларов действует до завершения следующего сезона. В активе форварда 47 (22+25) баллов в 62 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне, в плей-офф — 5 (1+4) очков в 18 играх.

На данный момент «Далласу» доступны 4,180 млн долларов в платежной ведомости доступе при восьми хоккеистах без контрактов на следующий сезон, среди которых в том числе Джейми Бенн и Мэтт Дюшен.