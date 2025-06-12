Светлов о финале Кубка Стэнли: «Для решающей серии 7,5 голов за игру — суперрезультативность! Хоккей в КХЛ стал более атакующим, но на стандарты НХЛ нам выйти трудновато»

— Готовы сравнить финалы НХЛ и КХЛ?
— Любое сравнение всегда спорное, является делом вкуса. Но можно остановиться на цифрах — они объективны.
Только в трех матчах финала Кубка Стэнли заброшены 23 шайбы. Для решающей серии сезона семь с половиной голов за игру — суперрезультативность! И она не является сюрпризом — в финале встретились яркие, атакующие команды. Впрочем в НХЛ таких — подавляющее большинство.
Не раз отмечал, что наш хоккей — более оборонительный. О чем говорить, если год назад в финале КХЛ были заброшены 10 шайб — две с половиной за игру.
В последнем финале Кубка Гагарина результативность оказалась повыше — 22 гола в пяти встречах, уже четыре с половиной за игру. Прогресс очевиден, но все равно до НХЛ пока далеко.
— В чем причина?
— Это вопрос ко всем нам — тренерам, арбитрам, менеджерам.
В последние годы с переходом на маленькие площадки хоккей в КХЛ стал несколько более атакующим, но пока на стандарты НХЛ, в том числе в тактике, нам выйти трудновато.
Еще и поэтому считаю, что за лучшими матчами НХЛ нам обязательно нужно следить.
Хоккей в НХЛ становится все более быстрым, атакующим, комбинационным, Европа старается брать с него пример. Это хороший ориентир и для нашей лиги, — сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.