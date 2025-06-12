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Светлов о финале Кубка Стэнли: «Для решающей серии 7,5 голов за игру — суперрезультативность! Хоккей в КХЛ стал более атакующим, но на стандарты НХЛ нам выйти трудновато»

В финале НХЛ выступают «Флорида» и «Эдмонтон» (2−1 в серии).

Источник: Спортс"

— Готовы сравнить финалы НХЛ и КХЛ?

— Любое сравнение всегда спорное, является делом вкуса. Но можно остановиться на цифрах — они объективны.

Только в трех матчах финала Кубка Стэнли заброшены 23 шайбы. Для решающей серии сезона семь с половиной голов за игру — суперрезультативность! И она не является сюрпризом — в финале встретились яркие, атакующие команды. Впрочем в НХЛ таких — подавляющее большинство.

Не раз отмечал, что наш хоккей — более оборонительный. О чем говорить, если год назад в финале КХЛ были заброшены 10 шайб — две с половиной за игру.

В последнем финале Кубка Гагарина результативность оказалась повыше — 22 гола в пяти встречах, уже четыре с половиной за игру. Прогресс очевиден, но все равно до НХЛ пока далеко.

— В чем причина?

— Это вопрос ко всем нам — тренерам, арбитрам, менеджерам.

В последние годы с переходом на маленькие площадки хоккей в КХЛ стал несколько более атакующим, но пока на стандарты НХЛ, в том числе в тактике, нам выйти трудновато.

Еще и поэтому считаю, что за лучшими матчами НХЛ нам обязательно нужно следить.

Хоккей в НХЛ становится все более быстрым, атакующим, комбинационным, Европа старается брать с него пример. Это хороший ориентир и для нашей лиги, — сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.