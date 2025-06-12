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Тэйвс заинтересовал «Виннипег» и «Торонто». Форвард и его агент активно участвуют в переговорах

Ранее стало известно, что 37-летний нападающий намерен вернуться в НХЛ.

Источник: Спортс"

Он не играет с сезона-2022/23. В августе 2023 года хоккеист сообщил, что пропустит сезон-2023/24, но не завершил карьеру.

Также Тэйвс рассказал, что прошел панчакарму — «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».

Хоккеист и его агент Пэт Бриссон активно участвуют в переговорах с командами. «Виннипег» и «Торонто» — клубы, которые проявили интерес к центрфорварду.

Ожидается, что Тэйвс примет решение до начала драфта НХЛ.

Тэйвс провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».