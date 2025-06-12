Нечас может не продлить контракт с «Колорадо» с зарплатой 9 млн долларов в год, надеясь еще раз набрать больше очка за матч в сезоне

Что дальше? Если Нечас не подпишет контракт с окладом 9 миллионов долларов, разве им не лучше было бы просто оставить Микко Рантанена с зарплатой от 12 до 12,5 млн долларов за сезон?" — написал журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.