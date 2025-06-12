Овечкин стал 13-м в голосовании на «Леди Бинг Трофи», он получил 38 баллов. Марченко — 19-й, Тарасенко разделил 24-е место

Обладателем «Леди Бинг Трофи» по итогам голосования журналистов стал нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар. 50 журналистов поставили его на первое место.
Результаты голосования выглядят следующим образом:
1. Анже Копитар («Лос-Анджелес», 856 очков, 50 первых мест);
2. Брэйден Пойнт («Тампа», 793 очка, 27 первых мест);
3. Джек Айкел («Вегас», 782 очка, 34 первых места);
4. Джейккоб Слэвин ("Каролина, 760 очков, 33 первых места);
5. Ник Сузуки («Монреаль», 694 очка, 8 первых мест);
6. Кэйл Макар («Колорадо», 221 очко, 12 первых мест);
7. Марк-Андре Флери («Миннесота», 195 очков, 16 первых мест);
8. Митч Марнер («Торонто», 149 очков, 3 первых места);
9. Колтон Парайко («Сент-Луис», 72 очка, 1 первое место);
10. Джейк Сэндерсон («Оттава», 71 очко, (1 первое место);
11. Сидни Кросби («Питтсбург», 52 очка, 3 первых места);
12. Ник Дженсен («Оттава», 40 очков);
13. Александр Овечкин («Вашингтон», 38 очков, 2 первых места);
14. Мэтт Дюшен («Даллас», 24 очка);
15. Кайл Коннор («Виннипег», 15 очков);
…19. Кирилл Марченко («Коламбус», 10 очков, 1 первое место).
Из россиян голоса также получили Владимир Тарасенко («Детройт», 7 очков, разделил 24-е место) и Евгений Дадонов («Даллас», 3 очка, разделил 39-е место).