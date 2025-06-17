Сидни Кросби: «Большая честь войти в число первых игроков Канады на ОИ-2026 вместе с Маккинноном, Макаром, Макдэвидом, Пойнтом и Райнхартом. Они невероятные хоккеисты, лидеры»

Я благодарен за возможность представлять Канаду на Олимпиаде, знаю, какую гордость испытываешь, когда у тебя есть возможность носить джерси с кленовым листом на международной арене«, — сказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, капитан “Питтсбурга” Сидни Кросби.