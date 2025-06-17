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Губерниев об ОИ-2026: «Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Нам очевидно, что хоккей без России не такой интересный, а организаторам Олимпиады — нет»

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Спортс"

"А что тут неожиданного? Понятно, если мы не едем, то поедут французы в первую очередь. Обидно, досадно, но что поделать? Мы не едем на Олимпиаду, но кто-то ведь должен занять наше место: едут французы.

Интересно ли это со спортивной точки зрения — это уже не важно. Важно то, что мы туда не едем. А кто едет: французы, африканцы, европейцы. Совершенно без разницы. Самое главное, что мы там не выступим.

Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Это оказалось неочевидным, что хоккей без сборной России не такой интересный. Это нам очевидно, а организаторам Олимпиады — нет. Решение по французам на соревнованиях говорит само за себя. Значит, как они считают, без России в хоккее Олимпиада состоится.

Можно сколько угодно сотрясать воздух кулаками. Важно только то, что мы не едем. Мы рассчитывали на другое и очень надеялись. Но мы пропустили уже четыре чемпионата мира, сейчас будет Олимпиада, а потом будет еще один чемпионат мира.

Но отчаиваться мы не будем. Мы продолжаем развивать хоккей в стране, поддерживать институт сборных и чемпионат КХЛ", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Как выглядел бы топ-6 игроков России на Игры-2026. Версия Спортса«».