Губерниев об ОИ-2026: «Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Нам очевидно, что хоккей без России не такой интересный, а организаторам Олимпиады — нет»

Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Это оказалось неочевидным, что хоккей без сборной России не такой интересный. Это нам очевидно, а организаторам Олимпиады — нет. Решение по французам на соревнованиях говорит само за себя. Значит, как они считают, без России в хоккее Олимпиада состоится.